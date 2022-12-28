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Хави убедил Бускетса продлить контракт с «Барселоной»

Нынешний договор игрока истекает летом 2023 года.
28 декабря 2022 09:29
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от идеи с переездом в MLS. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, игрок принял такое решение после беседы с главным тренером команды Хави Эрнандесом. Наставник убедил опытного футболиста продлить соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что в каталонском гранде не рассчитывают на Бускетса и готовы отпустить его в зимнее трансферное окно.

Напомним, 34-летний испанец – воспитанник сине-гранатовых. За первую команду «Барсы» он играет с 2008 года. На его счету 696 матчей и 32 трофея, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпиона Испании.

источник: «Советский спорт»
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