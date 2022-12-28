Рэшфорд назвал главную цель на этот сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы над ««Ноттингем Форрест» в 17-м туре АПЛ.

«Я хочу провести действительно хороший сезон в этом году и, надеюсь, выиграть трофей вместе с клубом. Это главная цель. Это амбиция, которая у нас была уже давно. Когда я впервые пришел в команду, у нас был хороший старт, мы выиграли три или четыре трофея», – заявил нападающий британским СМИ.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ «МЮ» идет на 5-й позиции, набрав 29 очков.

Что касается Рэшфорда, то 25-летний англичанин отыграл во всех турнирах 28 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевых передачи.