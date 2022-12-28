Лука Каттани: Предлагали Жиго даже свыше того бюджета, который выделил мне Федун

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признался, что хотел сохранить в команде защитника Самуэля Жиго.

По словам экс-функционера, он предложил игроку выгодный контракт, которые превышал бюджет, выделенный владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Я пошел на это, потому что очень хотел сохранить Жиго для команды. Но ответ был такой: «Извините, уже слишком поздно». Ситуация дошла до той точки, когда Самуэль принимал решение не из интересов своей карьеры, а из жизненных обстоятельств», – добавил итальянец в видео на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, 29-летний француз выступал за москвичей с июля 2018-го по январь 2022-го. В его активе 110 матчей, 10 голов и 6 голевых передач. Футболист покинул команду по семейным обстоятельствам и стал игроком «Марселя» на правах аренды.