«Монако» победил «Осер», Головин отдал голевую передачу

«Монако» в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 сыграл победил «Осер» со счетом 3:2.
За хозяев поля пенальти реализовал Мбайе Ньянг (30-я минута), еще один мяч отправил в свои ворота Юссуф Фофана (68).
Авторами голов монегасков стали Виссам Бен-Йеддер, забивший пенальти (45+3), и Бен Сегир, оформивший дубль (58, 85).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вступил в игру с начала второго тайма и отдал голевую передачу.
Его команда набрала 30 очков и поднялась на пятое место, «Осер» с 13 очками остался восемнадцатым.
В следующем туре «Монако» 1 января примет «Брест», «Осер» в этот же день сыграет в гостях с «Нантом».
Лига 1
16-й тур
«Осер» (Осер) - «Монако» (Монако) - 2:3 (1:1)
Голы: Ньянг, 30; Фофана, 68 (пен.) - Бен-Йеддер, 45+3; Сегир, 58, 85