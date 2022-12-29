Коутиньо заявил, что не собирается покидать «Астон Виллу»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутинью развеял слухи о том, что он хочет покинуть клуб.

«Никогда не было разговоров о моем желании покинуть клуб, потому что я счастлив здесь и моя семья тоже. Моя единственная цель сейчас, когда я восстановился после травмы», - написал футболист в соцсетях.

Добавим, что Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 встречах и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.