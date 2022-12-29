«Покойся с миром, Пеле». Месси - о смерти легендарного футболиста

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение после смерти легендарного Пеле.

В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

«Покойся с миром, Пеле», - написал он в соцсетях.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.