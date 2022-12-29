Представители союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались насчет кончины легендарного футболиста Пеле.

Отмечается, что бывший игрок «Сантоса» скончался 29 ноября 2022 года из-за рака кишечника.

«Он был первой суперзвездой в мировом футболе. Из-за него игра обрела бешеную популярность. Сегодня весь мир скорбит из-за смерти величайшего игрока в истории футбола. Спи спокойно, Пеле», – пишет пресс-служба ФИФА.

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира. Вместе с «Сантосом» он шесть раз становился чемпионом Бразилии и дважды завоевывал Кубок Либертадорес.