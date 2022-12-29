Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо высказался о кончине легендарного бразильца Пеле.

Отметим, что король футбола ушел из жизни на 83-м году жизни.

«Особенный. Талантливый. Идеальный и непревзойденный. Король футбола всего один. И это Пеле. Все люди скорбят по тебе. Благодарю тебя за все, что ты привнес в этот мир. Спи спокойно», – пишет Роналдо в своих соцсетях.

Напомним, что Пеле три раза становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Играя за «Сантос», он шесть раз завоевывал чемпионство страны.