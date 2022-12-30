Стали известны церемония прощания и место похорон Пеле

В Бразилии рассказали про церемонию прощания и назвали место похорон трехкратного чемпиона мира Пеле.

Теле легендарного футболиста доставят утром в понедельник на стадион клуба «Сантос», где он провел большую часть своей карьеры, после чего каждый в порядке живой очереди сможет попрощаться с Пеле до вечера вторника (22:00 по местному времени).

Затем «короля футбола» похоронят на мемориале «Вселенский некрополь», знаменитым тем, что является самым высоким кладбищем города, сообщает пресса.

Напомним, что Пеле - единственный на данный момент трехкратный чемпион мира. Играя за «Сантос», он шесть раз завоевывал чемпионство страны.