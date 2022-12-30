Левандовски сыграет с «Эспаньолом», суд Мадрида отменил его дисквалификацию

«Барселона» выступила с заявлением перед матчем против «Эспаньола» в 15-м туре Ла Лиги. Как сообщается на сайте клуба, нападающий Роберт Левандовски сможет помочь команде в каталонском дерби.

Отмечается, что суд Мадрида временно снял наказание с игрока до окончания разбирательства по делу, которое возбудили после матча с «Осасуной» (1:2).

Напомним, в том поединке польский футболист получил красную карточку и был дисквалифицирован на три игры.

Что касается матча с «Эспаньолом», то он состоится 31 декабря и пройдет на «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 16.00 мск.