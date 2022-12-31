Гвардиола рассказал, когда покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не намерен работать с командой продолжительное время. По словам испанца, он покинет клуб, «как только почувствует, что что-то сломалось».

«Я не собираюсь оставаться, как Фергюсон и или Венгер. Контракт – это всего лишь бумага. Я продлил контракт, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо.

Но в конечном итоге все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт», – добавил испанец в интервью британским СМИ.

Напомним, Гвардиола возглавил «горожан» в июле 2016 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом Англии и дважды доходила до финала Лиги чемпионов. К слову, контракт 51-летнего наставника действует до 2025 года.