«Реал» намерен перехватить Беллингема у «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» вступил в борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает американский телеканал.

Согласно источнику, испанский гранд готов заплатить за футболиста больше 100 млн евро. Отмечается, что на трансфер могут повлиять хорошие отношения между президентом «сливочных» Флорентино Пересом и генеральным директором «шмелей» Хансом-Йоахимом Ватцке.

Ранее сообщалось, что англичанин получил предложение от «Ливерпуля» и готов перебраться на «Энфилд» этой зимой. По данным СМИ, он также интересен «МЮ», «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Бундеслиги 19-летний Беллингем отыграл 15 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Также он провел 5 матчей на ЧМ-2022 и набрал 2 (1+1) очка.