Осимхен может перейти в «ПСЖ»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен интересен руководству «ПСЖ». Об этом пишут французские СМИ.

Вероятно, столичный клуб рассматривает игрока на замену Килиану Мбаппе, который летом 2022 года пытался уйти в «Реал», но остался в команде по решению боссов парижского гранда.

Что касается Осимхена, то он интересен многим топ-клубам Европы. В нынешнем сезоне нигериец отыграл во всех турнирах 14 матчей, забил 10 голов и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что он перешел в «Наполи» из «Лилля», а сумма сделки составила 75 млн евро.