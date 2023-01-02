Лоран Блан настоял на трансфере Ловрена в «Лион»

Стало известно, кто инициировал переход защитника «Зенита» Деяна Ловрена в «Лион».
Как сообщают итальянские СМИ, на трансфере лично настоял главный тренер французского клуба Лоран Блан.
По данным прессы, 33-летний хорват уже прошел медосмотр и согласовал условия личного контракта. За его уход «Зенит» получит 2 млн евро.
Напомним, Ловрен начал выступать за питерцев с августа 2020-го. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас, а его контракт действует до 30 июня 2023 года.
источник: «Советский спорт»