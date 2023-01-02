«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вернулся в «Лион». О переходе хорватского футболиста сообщила пресс-служба питерцев.

Сумма трансфера не раскрывается. По данным СМИ, она составит 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист уже прошел медосмотр и согласовал контракт с французским клубом. По информации прессы, на его подписании настоял главный тренер команды Лоран Блан.

Напомним, Ловрен перебрался в «Зенит» в августе 2020-го. Он был куплен у «Ливерпуля» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. К слову, хорват уже выступал за «Лион» в период с 2010 по 2013 год.