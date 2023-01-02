«Лилль» дома сыграл вничью с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле не смог обыграть «Реймс».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма форвард сборной Канады, принимавший участие в ЧМ-2022, Джонатан Дэвид вывел хозяев вперед. Однако гости ушли от поражения незадолго до конца матча - отличился Йенс-Люс Каюсте.

«Лилль» набрал 30 очков и остался на седьмом месте в турнирной таблице. «Реймс» с 20 очками сравнялся с идущей десятой «Ниццей».

В следующем туре северяне 8 января на выезде сыграют против «Бреста», а «Реймс» в этот же день отправится в гости к «Аяччо».

Лига 1

17-й тур

«Лилль» - «Реймс» - 1:1 (1:0)

Гол: Дэвис, 33 - Каюсте, 79.