Директор «Ромы» отреагировал на слухи об уходе Моуринью в сборную Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается уходить в сборную Португалии. Об этом заявил директор столичного клуба Тьяго Пинту.

По его словам, подобные слухи появляются не в первый раз, поэтому не стоит обращать на них внимания.

«Мы ожидаем, что Жозе останется на своей должности в «Роме», – отметил функционер в беседе с итальянскими СМИ.

Напомним, сборная Португалии осталась без главного тренера после ЧМ-2022: с должности наставника был уволен Фернанду Сантуш.

Что касается Моуринью, то его контракт с «волками» действует до 30 июня 2024 года.