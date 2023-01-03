Эстонские болельщики раскритиковали футболистов национальной сборной за фото с Карпиным

Эстонские болельщики раскритиковали футболистов своей национальной команды Константина Васильева и Сергея Зенева за фотографию с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Граждане Эстонии и национальные должны отстаивать те же ценности, что защищает наша страна вместе с Европой. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными чиновниками в наши дни неприемлемы», - приводит пресса заявление фанатского объединения эстонцев.

На данный момент рассматривается вопрос лишения Васильева капитанской повязки в сборной Эстонии, сам футболист отметил, что он был с Карпиным на обычном ужине.