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С Пеле пришли проститься более 230 тысяч человек

Церемония прошла на домашнем стадионе «Сантоса».
03 января 2023 18:41
автор: Максим Скороходов

В городе Сантус завершилась церемония прощания с трехкратным чемпионом мира Пеле, сообщает «РИА Новости».

«Более 230 тысяч человек простились с Пеле», - приводит «Профиль» сообщение мэрии города.

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.

источник: «Профиль»
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С Пеле пришли проститься более 230 тысяч человек
Церемония прошла на домашнем стадионе «Сантоса».
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