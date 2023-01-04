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Месси на самом популярном фото в истории соцсетей держит реплику Кубка мира

Настоящий трофей ФИФА в это время был в другом месте.
04 января 2023 23:58
автор: Александр Евграфов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на самом популярном фото в истории соцсетей держит реплику Кубка мира, а не настоящий трофей, сообщают французские СМИ.

Фотография Месси с Кубком мира побила рекорд по количеству лайков в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), побив рекорд фотографии куриного яйца.

По данным источника, Месси в этот момент держит копию кубка, изготовленную семьей аргентинских болельщиков, который они привезли в Доху как талисман. Во время празднования победы, они передали копию игрокам во время круга почета, после чего побывав в руках многих игроков, она оказалась у Месси, который не знал о том, что держит не настоящий трофей.

На его ошибку указал партнер по команде Анхель ди Мария, показав ему дно настоящего Кубка, где есть определенная маркировка.

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