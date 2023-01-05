За презентацией Криштиану Роналду в «Аль-Насре» следили три миллиарда зрителей 

За трансляцией презентации форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве новичка клуба следили три миллиарда человек. Об этом сообщает журналист Педру Сепулведа в своих соцсетях.

Отмечается, что презентация нападающего состоялась 3 декабря.

Как утверждает источник, представление 37-летнего португальца как футболиста команды Саудовской Аравии транслировалось на 40 каналов и собрало у экранов около трех миллиардов зрителей.

Напомним, что Роналду присоединился к «Аль-Насру» в начале января 2023 года. Соглашение нападающего с саудовской командой рассчитано до лета 2025 года.