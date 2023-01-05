«Бавария» подписала контракт с защитником сборной Нидерландов Блиндом 

Руководство «Баварии» объявило о подписании защитника сборной Нидерландов Дейли Блинда на правах свободного агента. Об этом сообщает клубная пресс-служба мюнхенцев.
Отмечается, что ранее нидерландский игрок расторг трудовое соглашение с «Аяксом».
Как утверждает источник, контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до конца текущего сезона.
Добавим, что за свою карьеру Блинд успел поиграть за «Аякс», «Гронинген» и «Манчестер Юнайтед». Он является семикратным чемпионом Нидерландов и победителем Лиги Европы.