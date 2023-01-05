Дида – о «Милане»: Команда сильна и у нее отличный состав

Бывший вратарь «Милана» Дида поделился мнением о текущей форме итальянской команды.

Отмечается, что 49-летний бразилец уверен в способностях игроков «россонери».

«Этот «Милан» способен выиграть все. Команда сильна и у нее отличный состав. У каждого футболиста команды чувствуется гордость за то, что он надевает футболку «Милана». У них прекрасный наставник Пиоли, который вызывает доверие у всех вокруг. «Милан» – силен», – приводит слова Диды итальянская пресса.

Добавим, что в настоящее время «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков после 16 матчей.. Подопечные Пиоли вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Тоттенхэмом».