Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб вступил в переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по поводу трансфера голкипера Яна Зоммера.

Отмечается, что у игрока сборной Швейцарии заканчивается контракт с черно-бело-зелеными в конце текущего сезона.

«Возможно, не стоит говорить о футболистах других команд, однако мы рассматриваем вариант с Зоммером. Нужно принять решение в ближайшее время», – приводит слова Салихамиджича немецкая пресса.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Боруссии» Даниель Фарке опроверг информацию о переходе 34-летнего вратаря в «Баварию».

Напомним, что Зоммер присоединился к менхенгладбахской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне за команду Фарке он провел 11 матчей, пропустил 14 голов и отстоял четыре встречи на ноль.