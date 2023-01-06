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«Челси» готов потратить 290 миллионов евро на зимние трансферы 

В январе лондонцы приобрели защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля за 38 миллионов евро.
06 января 2023 19:47
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» собирается предоставить главному тренеру синих Грэму Поттеру 290 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что трансферный бюджет рассчитан на покупку пяти футболистов.

По информации источника, лондонский клуб планирует подписать полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, хавбеков «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера и «Вест Хэма» Деклана Райса. Кроме того, «пенсионеры» находятся в поисках нападающего.

Ранее сообщалось, что «Челси» объявил о переходе защитника «Монако» Бадьяшиля.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Челси» под руководством Поттера занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.

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