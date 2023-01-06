«Челси» готов потратить 290 миллионов евро на зимние трансферы 

Руководство «Челси» собирается предоставить главному тренеру синих Грэму Поттеру 290 миллионов евро в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что трансферный бюджет рассчитан на покупку пяти футболистов.
По информации источника, лондонский клуб планирует подписать полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, хавбеков «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера и «Вест Хэма» Деклана Райса. Кроме того, «пенсионеры» находятся в поисках нападающего.
Ранее сообщалось, что «Челси» объявил о переходе защитника «Монако» Бадьяшиля.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Челси» под руководством Поттера занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.