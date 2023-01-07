Нападающий «Мольде» Фофана перешел в «Челси» 

Руководство «Челси» объявило о переходе форварда «Мольде» Давида Датро Фофана в стан синих. Об этом сообщает клубная пресс-служба лондонцев.

Отмечается, что ивуариец стал уже третьим подписанием для «пенсионеров» в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что трансферная сделка обошлась лондонскому клубу в 12 миллионов евро. Соглашение 20-летнего игрока с английской командой рассчитано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» объявил о переходе защитника «Монако» Бадьяшиля. Кроме того, в команду Грэма Поттера перешел бразильский полузащитник Андре Сантос.

Добавим, Фофана выступал за «Мольде» с февраля 2021 году. За норвежский клуб на его счету 65 проведенных встреч, 24 забитых мяча и десять результативных передач.