«Челси» ведет переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по трансферу Тюрама

Руководство «Челси» по-прежнему планирует усилить атаку своей команды и вступили в переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по поводу возможного перехода нападающего Маркуса Тюрама. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что сделка между клубами может состояться в текущее трансферное окно.

По информации источника, представители лондонцев в срочном порядке ищут забивного форварда на трансферном рынке, чтобы исправить положение команды в АПЛ. «Пенсионеры» считают 25-летнего француза подходящей кандидатурой. Согласно порталу Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Мольде» Фофана перешел в «Челси».

Напомним, что Тюрам выступает за «Боруссию» с 2019 года. В текущем сезоне за клуб Бундеслиги он провел 17 матчей, забил 13 голов и отдач четыре результативные передачи.