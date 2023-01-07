Зидан отверг предложения возглавить сборные Бразилии, Португалии и США

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от предложения возглавить сборные Бразилии и Португалии, сообщают французские СМИ.

По данным источника, Зидан отклонил оба предложения от национальных ассоциаций. Также Зидан отверг предложение возглавить сборную США, склоняясь больше к работе с каким-либо европейским клубом.

Ранее сообщалось, что Зидан может стать главным тренером сборной Франции, однако контракт с нынешним наставником двукратных чемпионов мира Дидье Дешамом был продлен до 2026 года.

Также сообщалось, что Зидана рассматривали на пост тренера «ПСЖ». 50-летний французский специалист остается безработным с лета 2021 года, когда покинул мадридский «Реал».