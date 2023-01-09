Аршавин отреагировал на слухи о скором уходе Вендела из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел не покинет команду. Об этом заявил директор департамента развития молодежного футбола питерцев Андрей Аршавин.
«Все заморозились, никто никуда не уходит», – отметил функционер, чьи слова приводит «РБ-Спорт».
Ранее сообщалось, что бразилец хочет обсудить свой уход с руководством «Зенита», поскольку получил несколько предложений от других клубов.
Напомним, Вендел выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 16 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
источник: «РБ-Спорт»