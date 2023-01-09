World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аршавин отреагировал на слухи о скором уходе Вендела из «Зенита»

Ранее сообщалось, что игроком интересуется лондонский «Арсенал».
09 января 2023 21:30
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Вендел не покинет команду. Об этом заявил директор департамента развития молодежного футбола питерцев Андрей Аршавин.

«Все заморозились, никто никуда не уходит», – отметил функционер, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что бразилец хочет обсудить свой уход с руководством «Зенита», поскольку получил несколько предложений от других клубов.

Напомним, Вендел выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 16 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Аршавин отреагировал на слухи о скором уходе Вендела из «Зенита»
Ранее сообщалось, что игроком интересуется лондонский «Арсенал».
09.01.2023 21:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ницца» уволила с поста главного тренера экс-наставника дортмундской «Боруссии» Фавра
Команда позорно вылетела из Кубка Франции.
09.01.2023 21:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
Глушаков объявил об уходе из «Химок»
Глушаков объявил об уходе из «Химок»
Футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.
09.01.2023 20:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рассказов может перейти в «Крылья Советов»
Рассказов может перейти в «Крылья Советов»
Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом 2023 года.
09.01.2023 20:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руслан Малиновский стал игроком «Марселя»
Французский клуб арендовал футболиста с правом выкупа.
09.01.2023 20:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Жоау Феликс отказал «Арсеналу» и «МЮ» ради трансфера в «Челси»
Жоау Феликс отказал «Арсеналу» и «МЮ» ради трансфера в «Челси»
Лондонцы арендуют игрока за 11 млн евро.
09.01.2023 19:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Густаво Мантуан – автор лучшего гола «Зенита» в первой половине сезона (видео)
Бразилец отличился в матче с ЦСКА.
09.01.2023 19:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Валлиец повесил бутсы на гвоздь в 33 года.
09.01.2023 18:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Селюк: Зря «Сочи» отказался от Дзюбы, он на десять голов лучше Джорджевича
Дмитрий Селюк: Зря «Сочи» отказался от Дзюбы, он на десять голов лучше Джорджевича
В последние дни постоянно появляются слуха по поводу Артема Дзюбы и его возможного трудоустройства.
09.01.2023 17:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Для Дзюбы сейчас лучший вариант - «Краснодар»
Дмитрий Селюк: Для Дзюбы сейчас лучший вариант - «Краснодар»
В последние дни постоянно появляются слуха по поводу Артема Дзюбы и его возможного трудоустройства.
09.01.2023 17:33
Футбол
автор: Юрий Волохов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика