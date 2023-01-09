Моуринью отказался от работы в сборной Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не намерен работать в сборной Бразилии. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, португальский специалист ответил отказом на предложение Федерации футбола страны, хотя, ранее экс-игрок «Порту» Карлос Альберто заявил, что именно Моуринью станет следующим наставником «селесао».

По словам Альберто, португалец уже согласовал условия личного контракта и пригласил его в команду на должность помощника.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии, уволившую Фернанду Сантуша после провала на ЧМ-2022.