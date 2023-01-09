Пресс-служба «Реала»: Имя Гарета Бэйла навсегда будет связано с историей нашего клуба

Пресс-служба «Реала» выступила с заявлением после новости о завершении карьеры Гаретом Бэйлом. Напомним, валлийский форвард повесил бутсы на гвоздь в 33 года.

Так, в «Реале» заявили, что благодарны нападающему за вклад в успехи испанского гранда. Кроме того, в сообщении говорится, что Бэйл стал легендой не только «сливочных», но и мирового футбола.

«Он был частью «Реала» в один из самых успешных периодов в нашей истории. Его надолго запомнят за участие в некоторых из самых знаменательных моментов последнего десятилетия, в том числе за его незабываемый забег в финале Кубка Испании 2014 года в Валенсии, его решающий гол в финале Лиги чемпионов 2014 года в Лиссабоне и его дубль в финале Лиги чемпионов 2018 года в Киеве, в частности удар бисиклетой, который навсегда останется в памяти любителей футбола по всему миру.

Его имя навсегда будет связано с историей нашего клуба и его легендой. Удачи, Гарет, и всего наилучшего тебе и твоей семье», – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Бэйл выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год. На его счету 258 матчей, 106 голов и 67 голевых передач. Он помог «сливочным» выиграть 19 трофеев, в том числе Лигу чемпионов (5 раз) и Ла Лигу (3 раза).

К слову, «Реал» приобрел валлийца за 101 млн евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории футбола.