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«Челси» будет платить Жоау Феликсу всю зарплату во время аренды

Лондонский клуб согласовал все детали сделки с мадридским «Атлетико».
10 января 2023 11:15
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Феликс близок к переходу в «Челси». Португалец станет игроком «синих» на правах аренды до конца сезона.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, лондонцы согласились выплачивать полную зарплату футболиста. Она составит 5,3 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за аренду игрока 11 млн евро.

По некоторым данным, ради переезда на «Стэмфорд Бридж» Феликс отказал «МЮ» и лондонскому «Арсеналу».

В нынешнем сезоне Ла Лиги 23-летний полузащитник отыграл 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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