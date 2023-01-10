Фердинанд призвал Магуайра покинуть «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал защитнику «красных дьяволов» Гарри Магуайру покинуть команду в зимнее трансферное окно.
По словам эксперта, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не уважает Магуайра, ставя на его место флангового защитника Люка Шоу.
«Это как если бы я вернулся после качественного выступления на чемпионате мира, когда все говорят, что ты сыграл хорошо, а Патрис Эвра выходит играть на позиции центрального защитника.
В таком случае я бы просто подошел к тренеру и сказал: «Вы проявляете неуважение ко мне». Гарри Магуайру нужно уходить в это трансферное окно», – заявил Фердинанд YouTube-каналу Vibe with Five.
Контракт Магуайра с «МЮ» действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что клуб начал переговоры о его продаже в «Астон Виллу».