Ольмо не стал скрывать, что мечтает вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону». В частности, он заявил, что хотел бы вернуться в Ла Лигу.

«Это моя страна, мой чемпионат. Там живут мои родные и друзья», –сказал хавбек немецким СМИ.

При этом футболист подчеркнул, что счастлив в «Лейпциге», так как в этом клубе его любят и ценят.

«Барселона»? Этот клуб всегда будет моим домом», – добавил испанец.

24-летний Ольмо – воспитанник сине-гранатовых. За «Лейпциг» он играет с января 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что хавбек интересен мюнхенской «Баварии».