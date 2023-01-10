Глушаков покинул «Химки»

«Химки» объявили о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым по обоюдному согласию сторон.

«Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» - приводит пресс-служба клуба слова хавбека.

Добавим, что в текущем сезоне Глушаков провел 19 матчей за красно-черных, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. За «Химки» 35-летний хавбек выступал с 2020 года.