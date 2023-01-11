В «Барселоне» заинтересованы в возвращении Обамеянга 

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность подписать нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.
По информации источника, каталонский клуб обсуждала возможность регистрации габонца с представителями чемпионата Испании при продаже форварда Мемфиса Депая и полузащитника Франка Кессье. Таким образом, испанская команда рассчитывает соответствовать потолку зарплат в лиге.
Ранее сообщалось, что 33-летний игрок хочет вернуться в команду Хави.
Напомним, что Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за синих он провел 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.