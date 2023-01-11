World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Барселоне» заинтересованы в возвращении Обамеянга 

Сине-гранатовые вступили в переговоры с главами Ла Лиги по поводу возможности трансфера.
11 января 2023 19:34
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность подписать нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.

По информации источника, каталонский клуб обсуждала возможность регистрации габонца с представителями чемпионата Испании при продаже форварда Мемфиса Депая и полузащитника Франка Кессье. Таким образом, испанская команда рассчитывает соответствовать потолку зарплат в лиге.

Ранее сообщалось, что 33-летний игрок хочет вернуться в команду Хави.

Напомним, что Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за синих он провел 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Это интересно:
Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу
Футболист играет в РПЛ с 2014 года.
11.01.2023 19:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Барселоне» заинтересованы в возвращении Обамеянга 
Сине-гранатовые вступили в переговоры с главами Ла Лиги по поводу возможности трансфера.
11.01.2023 19:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Саутгемптон» и «Борнмут» поспорят за защитника «Ромы» Карсдорпа 
27-летний футболист не ладит с нынешним наставником римлян Жозе Моуринью.
11.01.2023 19:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кононов уволен с поста главного тренера «Арсенала»
На сборе в Турции командой будет руководить новый наставник.
11.01.2023 19:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен конкурировать с «Манчестер Сити»
Команду сойдутся 14 января в рамках АПЛ.
11.01.2023 19:11
Футбол
Хавьер Пасторе стал игроком «Катара»
В новом клубе экс-игрок «ПСЖ» получил седьмой номер.
11.01.2023 18:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Определена символическая сборная 2022 года по версии IFFHS
В списке три игрока «ПСЖ».
11.01.2023 18:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Пети – о работе Поттера в «Челси»: Нельзя всю вину перекладывать на тренера 
За последние восемь матчей лондонский клуб одерживал победу лишь однажды.
11.01.2023 18:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Капелло - о решении CAS отклонить апелляцию РФС: Решение суда не обсуждается
Суд сообщил, что отстранение российских сборных и клубов было «разумным для обеспечения безопасности соревнований по всему миру».
11.01.2023 18:26
Футбол
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика