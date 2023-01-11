World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Киммих – о ЧМ-2022: Мои дети помогли мне справиться с этой неудачей

На мировом первенстве в Катаре сборная Германии не вышла в финальную стадию турнира, заняв третье место в группе.
11 января 2023 23:56
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился воспоминаниями о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что справиться со стрессом 27-летнему хавбеку помогли его дети.

«Мне действительно было тяжело после этой неудачи. Об этом сложно забыть. Но это не сломило меня и моя мотивация непоколебима. Мои дети помогли мне справиться с этой неудачей. Когда у тебя есть дети, у тебя есть, чем заняться. Ты весь в делах, мало времени на размышления», – приводит слова Киммиха немецкая пресса.

Напомним, что сборная Германии на прошедшем мировом первенстве не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв третье местов в группе E.

Это интересно:
Киммих – о ЧМ-2022: Мои дети помогли мне справиться с этой неудачей
На мировом первенстве в Катаре сборная Германии не вышла в финальную стадию турнира, заняв третье место в группе.
11.01.2023 23:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хитон – о работе тен Хага в «МЮ»: Он способен любого поставить на место
При руководстве 52-летнего тренера в стане красных наладилась дисциплина.
11.01.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мальдини считает, что Леау хочет продлить контракт с «Миланом»
Текущее соглашение 23-летнего нападающего с «россонери» рассчитано до лета 2024 года.
11.01.2023 23:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Свен-Йоран Эрикссон считает, что Рамушу нужно перейти в АПЛ
21-летним португальцем заинтересовались после его выступления на ЧМ-2022.
11.01.2023 22:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в своем первом матче после победы на чемпионате мира-2022
Столичный клуб сыграет против «Анже».
11.01.2023 22:35
Футбол
Ханс-Йоахим Ватцке – о Мукоко: Надеемся, что он останется с нами
Немецкий форвард может покинуть дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента следующим летом.
11.01.2023 22:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мевля в ближайшее время может покинуть «Спартак»
Футболист имеет несколько предложений от других клубов.
11.01.2023 22:12
Футбол
Инсинье – о «Наполи»: В Серии А я мог играть только в этой футболке 
Итальянский футболист провел в неаполитанском клубе 15 лет.
11.01.2023 21:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Марсель» готов продать Гендузи за 50 миллионов евро
Француз интересен руководству «Астон Виллы».
11.01.2023 21:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» принял решение арендовать Феликса из-за травм 
В команде Грэма Поттера восемь травмированных игроков.
11.01.2023 21:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика