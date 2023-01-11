Киммих – о ЧМ-2022: Мои дети помогли мне справиться с этой неудачей

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился воспоминаниями о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что справиться со стрессом 27-летнему хавбеку помогли его дети.

«Мне действительно было тяжело после этой неудачи. Об этом сложно забыть. Но это не сломило меня и моя мотивация непоколебима. Мои дети помогли мне справиться с этой неудачей. Когда у тебя есть дети, у тебя есть, чем заняться. Ты весь в делах, мало времени на размышления», – приводит слова Киммиха немецкая пресса.

Напомним, что сборная Германии на прошедшем мировом первенстве не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв третье местов в группе E.