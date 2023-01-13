Гави и Педри вошли в сборную лучших молодых игроков, составленную IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), подводящая итоги 2022 года, назвала символическую сборную лучших молодых футболистов до 20 лет.

Вратарь: Гэвин Базуну (Ирландия, «Саутгемптон»).

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье (Эквадор, «Байер»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга (Франция, «Реал» Мадрид), Гави (Испания, «Барселона»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд), Педри (Испания, «Барселона»).

Нападающие: Карим Адейеми (Германия, «Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Ансу Фати (Испания, «Барселона»).

Ранее IFFHS представила символическую сборную 2022 года, в которую опал лишь один чемпион мира в Катаре - форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Всего в символическую сборную вошли 11 футболистов, из них два хавбека.

Также Месси был признан игроком года, второе места занял Килиан Мбаппе, оба форвард представляют «ПСЖ», тройку замкнул страйкер мадридского «Реала» Карим Бензема.