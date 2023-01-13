World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гави и Педри вошли в сборную лучших молодых игроков, составленную IFFHS

Основу команды представили из игроков «Барселоны».
13 января 2023 10:51
автор: Максим Скороходов

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), подводящая итоги 2022 года, назвала символическую сборную лучших молодых футболистов до 20 лет.

Вратарь: Гэвин Базуну (Ирландия, «Саутгемптон»).

Защитники: Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье (Эквадор, «Байер»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга (Франция, «Реал» Мадрид), Гави (Испания, «Барселона»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд), Педри (Испания, «Барселона»).

Нападающие: Карим Адейеми (Германия, «Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Ансу Фати (Испания, «Барселона»).

Ранее IFFHS представила символическую сборную 2022 года, в которую опал лишь один чемпион мира в Катаре - форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Всего в символическую сборную вошли 11 футболистов, из них два хавбека.

Также Месси был признан игроком года, второе места занял Килиан Мбаппе, оба форвард представляют «ПСЖ», тройку замкнул страйкер мадридского «Реала» Карим Бензема.

источник: IFFHS
Это интересно:
Уткин о Промесе: Он проходит по делу о наркотиках, понимаете? О полтонны кокаина
Журналист считает, что «Спартак» обязан отстранить своего футболиста от тренировок и игр до завершения расследования уголовного дела в отношении него.
13.01.2023 11:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гави и Педри вошли в сборную лучших молодых игроков, составленную IFFHS
Основу команды представили из игроков «Барселоны».
13.01.2023 10:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Челси» обратился к фанатам, скандировавшим имя Абрамовича
Лондонский клуб находится в глубоком игровом кризисе.
13.01.2023 10:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Моуринью признался, что отказался возглавить сборную Португалии
Специалист решил сосредоточиться на клубной деятельности.
13.01.2023 09:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» подтвердил отсутствие Промеса на первом тренировочном сборе в ОАЭ
Лидер атаки красно-белых будет готовиться ко второй части сезона индивидуально.
13.01.2023 09:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» потерпел поражение от «Фулхэма», Феликс был удален во втором тайме
Португалец дебютировал в составе лондонцев.
13.01.2023 00:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, обыграв «Бетис» в серии пенальти
В решающей встрече соперником каталонцев станет «Реал».
13.01.2023 00:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Малиновский отреагировал на свой переход в «Марсель» 
Французский клуб арендовал 29-летнего полузащитника у «Аталанты» с правом выкупа за 13 миллионов евро.
12.01.2023 23:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Трансфер Коутиньо в «Барселону» признан худшим в истории футбола
Трансфер Коутиньо в «Барселону» признан худшим в истории футбола
В топ-5 – три перехода в стан сине-гранатовых.  
12.01.2023 23:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Милан» продлил контракт с Беннасером до 2027 года
25-летний полузащитник присоединился к миланской команде в 2019 году.
12.01.2023 22:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика