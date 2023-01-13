С Бенжамена Менди сняли обвинения по 7 случаям сексуального насилия

С защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди сняли обвинения по 7 случаям сексуального насилия. Об этом говорится на сайте «горожан».

Сегодня, 13 января, суд присяжных признал французского футболиста невиновным по семи пунктам обвинения: 6 эпизодам изнасилования и в одном эпизоде насилия на сексуальной почве.

Отмечается, что присяжные не вынесли вердикт по одному эпизоду изнасилования и одной попытке изнасилования. Повторное судебное разбирательство по двум оставшимся обвинениям начнется 26 июня.

Напомним, Бенжамену Менди вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. По одному из обвинений в изнасиловании защитника признали невиновным еще в сентябре 2022 года.