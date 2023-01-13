Клаудиньо попросил «Зенит» отпустить его в «Палмейрас»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может стать игроком «Палмейраса». Об этом сообщают бразильские СМИ.

По данным источника, футболист попросил руководство клуба отпустить его этой зимой, однако, в Санкт-Петербурге не спешат расставаться с одним из лидеров команды.

Отмечается, что сумма сделки может составить 17 млн евро, 2 из которых достанутся бывшей команде футболиста – «Ред Булл Брагантино», сохранившей 20% прав на полузащитника.

Напомним, 25-летний Клаудиньо выступает за российский клуб с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Его контракт с «Зенитом» действует до июня 2027 года.