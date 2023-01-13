Кварацхелия – в стартовом составе «Наполи» на матч с «Ювентусом» в Серии А

Экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи», выйдет с первых минут в матче 18-го тура Серии против «Ювентуса».
Более подробный состав его команды выглядит так: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Рахмани, Марио Руй, Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия.
Также стал известен состав «Ювентуса»: Щенсны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Кьеза, Маккенни, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Милик.
Напомним, матч «Наполи» – «Ювентус» состоится сегодня, 13 января и начнется в 22.45 по Москве.
источник: «Советский спорт»