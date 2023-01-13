«Один из нас»: Роналду приехал в расположение «Реала» (фото)

Экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду приехал в расположение бывшей команды. Об этом сообщил нападающий «сливочных» Родриго, выложивший фотографии с португальцем.
«Встретился с моим самым большим кумиром», – подписал снимки 22-летний бразилец.
Также фото с легендарным бомбардиром выложил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.
«Один из нас», – прокомментировал фото с Роналду итальянский наставник.
Напомним, «Реал» находится в Саудовской Аравии, где проходит Суперкубок Испании.
Что касается Роналду, то 37-летний форвард недавно стал игроком «Аль-Насра». По сообщениям СМИ, он надеялся на возвращение в испанский клуб, однако, боссы «сливочных» отказались от его кандидатуры.
источник: «Советский спорт»