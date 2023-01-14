Кварацхелия – о разгромной победе над «Ювентусом»: Какая волшебная ночь

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия оставил запись в соцсети после матча с «Ювентусом» (5:1) в 18-м туре Серии А.

Напомним, 21-летний футболист внес огромный вклад в победу команды: он забил гол и дважды ассистировал партнерам. Таким образом, Кварацхелия набрал 16 (7+9) очков в этом сезоне по системе «гол+пас».

«Какая волшебная ночь», – написал экс-игрок «Рубина» в соцсети.

«Наполи», набрав 47 очков, продолжает лидировать в Серии А. Ближайший преследователь в лице «Милана» уступает команде Лучано Спаллетти 10 очков.