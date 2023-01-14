Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Сегодня, 14 января, «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 15.30 по Москве, а главным арбитром дерби выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия).
Следить за ходом противостояния можно будет на сайте телекомпании Setanta Sports.
Напомним, «МЮ» идет на победной серии из четырех матчей кряду, а «Сити» выиграл три встречи из последних пяти.
В данный момент «красные дьяволы» занимают 4-е место в АПЛ, набрав 35 очков, а «горожане» расположились на 2-й строчке, добыв 39 очков.
источник: «Советский спорт»