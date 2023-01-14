Хосеп Гвардиола: «МЮ» попытается сбить нас и навязать свою игру

Сегодня, 14 января, «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 15.30 по Москве, а главным арбитром дерби выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия).
Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что «красные дьяволы» постараются сыграть первым номером.
«Я почти уверен, что с тем импульсом, который у них есть дома, они не будут ждать возможностей, чтобы перейти в контратаку. Они будут активны и попытаются сбить нас и навязать свою игру», – заявил испанец клубной пресс-службе.
источник: «Советский спорт»