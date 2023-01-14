Данило – о разгромном поражении «Ювентуса» в матче с «Наполи»: Мы допустили много ошибок

Защитник «Ювентуса» Данило высказался после матча с «Наполи» (1:5) в 18-м туре чемпионата Италии.

«У нас нет психологических проблем. Мы просто допустили много ошибок. Нам нужно все это проанализировать.

Соперники были посвежее нас, это правда. «Наполи» – очень сильная команда, и мы должны играть более разумно в таких матчах», – заявил бразилец итальянским СМИ.

В нынешнем сезоне Серии А «старая синьора» занимает 3-е место, набрав 37 очков. До матча с «Наполи» команда Массимилиано Аллегри шла на победной серии из восьми матчей кряду.