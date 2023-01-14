Лучано Спаллетти: У Кварацхелии техника на уровне лучших футболистов в мире

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«У Кварацхелии техника на уровне лучших футболистов в мире. У него есть чувство гола, он всегда находит самое неочевидное решение. Он силен во всех аспектах, хорошо обращается с мячом, очень вынослив. Но ему не очень нравится обороняться, как и всем подобным игрокам», – заявил специалист итальянским СМИ.

В последнем матче Серии А «Наполи» разгромил «Ювентус» (5:1), а 21-летний вингер набрал 3 (1+2) очка. Всего в этом сезоне Кварацхелия отыграл 26 матчей, забил 14 голов и отдал 16 ассистов.