Агент Баринова заявил, что «Бешикташ» отправил официальный запрос «Локомотиву» на трансфер игрока

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Бешикташ». Об этом заявил агент футболиста Павел Батанин. По его словам, стамбульский клуб отправил официальное предложение красно-зеленым о переходе игрока.

«Дмитрий на все готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа», – заявил агент, чьи слова приводит ТАСС.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо». За первую команду москвичей он играет с июля 2016 года. Контракт футболиста с железнодорожниками действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный трансфер оценивается в 9 млн евро.