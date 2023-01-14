Анчелотти о финале Суперкубка Испании с «Барселоной»: Игроки «Реала» никогда не пресытятся победами

Завтра, 15 января, «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Встреча пройдет в Саудовской Аравии и начнется в 22.00 мск.

А сегодня, 14-го числа, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что футболисты «Реала» мотивированы на результат и хотят выиграть турнир.

«Это неправда, что наши игроки пресытились . Эти футболисты побеждают с 2013 года. Они никогда не пресытятся победами», – отметил итальянец, чьи слова приводит испанская газета.

Также Анчелотти рассказал состоянии своих подопечных перед завтрашней встречей.

«Команда мотивирована и чувствует себя комфортно. Мои игроки привыкли к такому давлению и уверены в себе», – добавил рулевой «Реала».