«Динамо» интересуется полузащитником «Факела» Квеквескири

«Динамо» интересуется полузащитником «Факела» Ираклием Квеквескири, сообщает бывший пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев.

Однако данный трансфер он оценивает как маловероятный, потому что на позицию опорника у «Динамо» есть два игрока норвежец Матиас Норманн и россиянин Александр Кутицктий, помимо этого помешать переходу может возраст Квеквескири, которому в марте исполнится 33 года.

По информации Алексеева, бело-голубые уточнили условия возможного трансфера.

Добавим, что Ираклий перешел в «Факел» перед началом текущего сезона, подписав контракт на один год. За воронежскую команду Квеквескири сыграл 18 матчей и забил 3 гола, его рыночная стоимость оценивается в 350 тыс евро.